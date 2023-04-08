В российских магазинах заканчиваются запасы игры «Монополия»

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В российских магазинах заканчиваются запасы настольной игры «Монополия». Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает РБК.

Истощение запасов связано с уходом компании Hasbro из России. Отмечается, что «Монополия» закончилась в магазинах России в начале 2023 года, при этом новые поставки не планируются.

Игру все еще можно найти в маркетплейсах Ozon и Wildberries, а также магазинах «Детский мир». В отзывах к игре на сайтах пишут, что это неофициальная версия «Монополии», говорится в материале.

Федеральная таможенная служба России опубликовала доклад о поддельных товарах, которые пытаются завозить в страну под видом параллельного импорта. «Вечерняя Москва» выяснила, как распознать контрафакт.

Также стало известно, что Минпромторг РФ расширил перечень продукции, которую поставляют в Россию по параллельному импорту. Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Кроме того, в перечень включили бренды игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Nintendo.