Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В российских магазинах заканчиваются запасы игры «Монополия»

Никита Худяков
Общество
В российских магазинах заканчиваются запасы игры «Монополия»
Фото: pixabay.com

В российских магазинах заканчиваются запасы настольной игры «Монополия». Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает РБК.

Истощение запасов связано с уходом компании Hasbro из России. Отмечается, что «Монополия» закончилась в магазинах России в начале 2023 года, при этом новые поставки не планируются.

Игру все еще можно найти в маркетплейсах Ozon и Wildberries, а также магазинах «Детский мир». В отзывах к игре на сайтах пишут, что это неофициальная версия «Монополии», говорится в материале.

Федеральная таможенная служба России опубликовала доклад о поддельных товарах, которые пытаются завозить в страну под видом параллельного импорта. «Вечерняя Москва» выяснила, как распознать контрафакт.

Также стало известно, что Минпромторг РФ расширил перечень продукции, которую поставляют в Россию по параллельному импорту. Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Кроме того, в перечень включили бренды игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Nintendo.

Настольные игры Россия Интернет-магазины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте