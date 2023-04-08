Собянин рассказал, как город помогает женщинам с детьми освоить новые профессии

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Проект «Мама онлайн» уже три года помогает женщинам с детьми реализовать себя в бизнесе. Об этом в субботу, 8 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Участницы дистанционно знакомятся с самыми разными профессиями: копирайтер, PR-менеджер, финансовый консультант, флорист, бухгалтер, риелтор и не только, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что свыше 43 тысяч мам сходили на мероприятия проекта и прошли курсы. Отмечается, что в обучении помогают опытные наставники, а после аттестации выдаются сертификаты.

После курса «Самозанятая в своем любимом деле» одна из участниц Наталья Строк завела бизнес-аккаунт в социальных сетях и стала публично представлять свой проект и искать площадки для продажи. На данный момент она развивает свой сайт и сотрудничает с крупнейшим российским маркетплейсом, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с фондом «Росконгресс» организует ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». В рамках форума состоится конкурс перспективных российских брендов, в котором смогут принять участие представители малого и среднего бизнеса.