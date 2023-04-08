Несколько площадок для выступлений артистов проекта «Музыка в метро» появится на БКЛ

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Совсем скоро еще несколько площадок для выступлений артистов проекта «Музыка в метро» появится на Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Наш проект «Музыка в метро» дает возможность артистам найти свою аудиторию, а пассажирам насладиться музыкой во время поездки. В декабре 2022 года мы открыли 5 дополнительных площадок для выступлений на БКЛ. После открытия второго участка Большой кольцевой линии мы планируем добавить к проекту еще несколько новых станций, — сказал он.

Отмечается, что с декабря прошлого года музыканты дают концерты на пяти станциях БКЛ: «Новаторская», «Мичуринский проспект», «Каховская», «Кунцевская» и «Проспект Вернадского». За это время там прошло уже свыше трех тысяч выступлений.

Уточняется, что при выборе новых площадок учитываются обзор камер, безопасность и пассажиропоток, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В начале марта Ликсутов рассказал, что за пять сезонов проекта «Музыка в метро» более пяти тысяч человек получили возможность выступать перед большой аудиторией. Кроме того, на станциях БКЛ созданы пять новых площадок, на которых уже есть постоянные слушатели.