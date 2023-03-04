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Артисты столичного проекта «Музыка в метро» выступили в 2023 году более шести тысяч раз

Никита Худяков
Город
Артисты столичного проекта «Музыка в метро» выступили в 2023 году более шести тысяч раз
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За пять сезонов проекта «Музыка в метро» более пяти тысяч человек получили возможность выступать перед большой аудиторией. Об этом в субботу, 4 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— В 2016 году запустили проект «Музыка в метро» — артисты получили возможность выступать перед большой аудиторией, а пассажиры слушать живую музыку прямо в пути. За 5 сезонов проекта число участников превысило 5 тысяч человек. За два месяца 2023 года исполнители выступили больше 6 тысяч раз, — сказал он.

Уточняется, что на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) созданы пять новых площадок, на которых уже есть постоянные слушатели. Кроме того, по просьбам пассажиров были добавлены площадки на станциях «Котельники» и «Тропарево», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин в минувшую среду, 1 марта, открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

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