Около 100 фасадов зданий на Садовом кольце промоют 8 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу, 8 апреля, проводят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий на Садовом кольце. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сегодня проводим промывку фасадов на внешней стороне Садового кольца — Новинском, Зубовском и Смоленском бульварах, улицах Земляной Вал, Новый Арбат, Садовой-Сухаревской, Большой Садовой и Садовой-Черногрязской, — сказал он.

По словам заммэра, процедура промывки зависит от степени загрязненности. Объекты около дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, а здания и дома, расположенные внутри кварталов, — частично. В общей сложности в работах задействовано 39 промышленных альпинистов и 80 автовышек.

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Также в столице промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. В частности, проведут работы на 135 тысячах опор наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.