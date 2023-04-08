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«Я зря потерял коннект с Россией»: Милохин рассказал о жизни за границей

Никита Худяков
Общество
«Я зря потерял коннект с Россией»: Милохин рассказал о жизни за границей
Фото: YouTube / Шастун

Блогер Даня Милохин со скандалом ушел из проекта «Ледниковый период» и улетел за границу в надежде построить карьеру там. Однако пока он переживает не лучшие времена.

— Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (продюсер Милохина — прим. «ВМ»): «Брат, не теряй связи. Потому что ты начал с России». Я забил, не стал его слушать. Бросил Первый канал, написал в его адрес дис зачем-то… Пел всякие песни, — сказал Милохин.

По словам блогера, люди боятся с ним работать, поэтому у него не осталось денег. Милохин выразил надежду на то, что он до сих пор остается звездой в России. Он отметил, что прежняя роскошная жизнь осталась позади. Блогер в интервью на YouTube-канале «Джарахов» добавил, что не купил собственную недвижимость, поэтому ему приходится жить у друзей.

Милохин несколько месяцев назад улетел в Соединенные Штаты. Но выступление за три миллиона рублей заставило его вернуться на родину. Милохина заказала на корпоратив некая технологическая компания. Звезде и его команде заказчики оплатили перелет из Штатов и обратные билеты. Блогер выступал на мероприятии около 40 минут.

25 октября 2022 года блогер покинул шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по его словам, стала общая усталость от съемок и отсутствие сил. Милохин добавил, что не видел смысла в своем дальнейшем участии в проекте.

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