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Один человек погиб в результате пожара в квартире на Вешняковской улице

Никита Худяков
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в квартире на Вешняковской улице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Вешняковская улица, 26к1 Карта всех событий

На востоке столицы в квартире жилого дома произошел пожар, один человек погиб. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Дом находится по адресу Вешняковская улица, 26, корпус 1. Известно, что возгорание произошло на шестом этаже.

Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 14 человек, трое из которых — дети, а еще двое — пожилые люди. К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать.

Другой пожар произошел на востоке столицы 4 апреля. На третьем этаже дома № 1, корпус 2, на улице Красный Казанец горели мебель и личные вещи в двухкомнатной квартире.

Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. В ходе тушения спасли семерых человек, в том числе двух детей. Один из взрослых был госпитализирован.

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