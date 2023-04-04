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Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Красный Казанец, 1к2 Карта всех событий

На востоке столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник, 4 апреля.

По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома № 1, корпус 2, на улице Красный Казанец. Горела мебель и личные вещи в двухкомнатной квартире.

Огонь распространился на 20 квадратных метров. В ходе тушения спасли семь человек, в том числе двух детей. Один из взрослых был госпитализирован после проверки сотрудниками скорой помощи.

В 17:16 возгорание было ликвидировано.

Другой пожар произошел в торговом центре на северо-западе Москвы. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

МЧС Восточный административный округ (ВАО) Москва Пострадавшие Пожары
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