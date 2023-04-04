Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на востоке Москвы
На востоке столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник, 4 апреля.
По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома № 1, корпус 2, на улице Красный Казанец. Горела мебель и личные вещи в двухкомнатной квартире.
Огонь распространился на 20 квадратных метров. В ходе тушения спасли семь человек, в том числе двух детей. Один из взрослых был госпитализирован после проверки сотрудниками скорой помощи.
В 17:16 возгорание было ликвидировано.
Другой пожар произошел в торговом центре на северо-западе Москвы. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.