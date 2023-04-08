Прокуратура организовала проверку по факту пожара в квартире на Вешняковской улице

Фото: Прокуратура Москвы

Перовская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара, произошедшего в квартире на шестом этаже дома на улице Вешняковской. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 8 апреля.

В результате тушения пожара было обнаружено тело хозяйки квартиры 1939 года рождения. Прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего, а также проконтролирует ход проверки, рассказала Нефедова.

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Пожар, о котором идет речь, произошел по адресу Вешняковская улица, 26, корпус 1. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 14 человек. Трое из них дети, еще двое — пожилые люди.