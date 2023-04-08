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Музей Победы открыл онлайн-выставку детских рисунков «Мои герои. Музыка Победы»

Евгений Силаев
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Музей Победы открыл онлайн-выставку детских рисунков «Мои герои. Музыка Победы»
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы запустил на своем сайте виртуальную выставку детских рисунков «Мои герои. Музыка Победы». Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Всего в онлайн-выставке представлено более трех тысяч работ. Самыми активными участниками стали ребята в возрасте от шести до десяти лет из Москвы и Московской области, Луганской народной республики, Челябинской, Свердловской, Саратовской, Нижегородской и Тульской областей.

Посетители сайта Музея Победы смогут до 13 апреля проголосовать за понравившийся рисунок, который получит специальный приз. Кроме того, победителя выберут и члены жюри.

Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы
Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы
Фото: Музей Победы
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Фото: Музей Победы

Помимо этого, в Музее Победы открылась выставка «Родина. Подвиг. Судьба», посвященная советским разведчикам. В общей сложности школьные музеи Москвы и Саратовской области представили свыше 50 подлинных раритетов из своих коллекций.

Также 8 и 9 апреля в музее пройдут три концерта, подготовленных хоровыми коллективами. Гости смогут посетить концерт классической музыки, а также услышать советские и патриотические песни.

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