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Движение на участках улиц Пивченкова и Олеко Дундича изменится с 10 апреля

Евгений Силаев
Город
Движение на участках улиц Пивченкова и Олеко Дундича изменится с 10 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Схема движения на участке улиц Пивченкова и Олеко Дундича изменится с 10 апреля. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, от улицы Кастанаевской до дома № 34 по улице Олеко Дундича будет введено одностороннее движение. Кроме того, одна из полос будет закрыта для автомобилистов.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на участке. Они продлятся до 30 июня 2025 года, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение на участках улиц Пивченкова и Олеко Дундича изменится с 10 апреля Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Кроме того, на нескольких улицах в СВАО, ЮАО и САО также временно изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением строительных работ и восстановлением инженерных сетей.

В период с 1 апреля по 30 июня будут недоступны для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Так, от дома № 65, строение 3, до дома № 61 по Кантемировской улице будут производиться поэтапное расширение двух полос, а также работы по обустройству временных уширений.

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