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Специалисты промыли памятник Гагарину в ЮЗАО

Евгений Силаев
Город
Специалисты промыли памятник Гагарину в ЮЗАО
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Накануне Дня Космонавтики специалисты промыли памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину, расположенный на Ленинском проспекте на юго-западе столицы. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Вначале сооружение промыли водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щеткам. На финальном этапе смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В работах участвовала бригада из шести человек. Также для промывки памятника были привлечены автогидроподъемники и поливомоечные машины, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в столице после зимы. На время проведения работ переходы оградят, оставив проход для граждан.

Также в рамках месячника по благоустройству в столице промоют транспортные тоннели. В работах будут задействованы аппараты высокого давления и специальные растворы для промывки стен инженерных сооружений.

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