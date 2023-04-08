Специалисты промыли памятник Гагарину в ЮЗАО
Накануне Дня Космонавтики специалисты промыли памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину, расположенный на Ленинском проспекте на юго-западе столицы. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— Вначале сооружение промыли водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щеткам. На финальном этапе смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В работах участвовала бригада из шести человек. Также для промывки памятника были привлечены автогидроподъемники и поливомоечные машины, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в столице после зимы. На время проведения работ переходы оградят, оставив проход для граждан.
Также в рамках месячника по благоустройству в столице промоют транспортные тоннели. В работах будут задействованы аппараты высокого давления и специальные растворы для промывки стен инженерных сооружений.