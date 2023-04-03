Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в столице после зимы. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, запланированы мероприятия по промывке 1075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Все работы завершим в установленный срок — до конца апреля, — рассказал он.

На время проведения работ переходы оградят, оставив проход для граждан. Подземные переходы очистят вручную, а после этого при помощи спецтехники промоют стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. В случае необходимости специалисты проведут покраску и ремонт отдельных элементов сооружений.

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Надземные переходы планируется промыть с применением автовышек, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также в рамках месячника по благоустройству в столице промоют транспортные тоннели. В работах будут задействованы аппараты высокого давления и специальные растворы для промывки стен инженерных сооружений. Также специалисты приведут в порядок сточные колодцы водосточной сети.