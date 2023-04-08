Около 50 юных посетителей Музея Победы научились основам мультипликации

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы прошли бесплатные мастер-классы, в ходе которых юные посетители научились основам мультипликации. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие было приурочено к Международному дню мультипликации. Около 50 юных посетителей музея приняли участие в занятии, которое провели сотрудники «Детской мультстудии».

Детям рассказали об основах рисованной, пластилиновой и кукольной мультипликации. Каждый из них смог почувствовать себя в роли режиссера или художника и создать собственный мультфильм.

Кроме того, в рамках мероприятия прошел мастер-класс «Советские мультики». Вместе с волонтерами юные гости нарисовали своего любимого героя или сцену из мультфильма.

Музей Победы также анонсировал бесплатное посещение ряда экспозиций для детей до 14 лет во время школьных каникул с 10 по 16 апреля. Ребят ждут разнообразные экскурсии, в том числе квесты, интерактивные программы, мастер-классы и прочие мероприятия. Дети старше 14 лет смогут приобрести билеты на экскурсии музея при помощи «Пушкинской карты».