СМИ: Никас Сафронов хочет взыскать с Wildberries 10 миллиардов рублей

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В Арбитражный суд Москвы поступил иск художника Никаса Сафронова к маркетплейсу Wildberries. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

Причиной недовольства деятеля искусства стало использование его рисунков и логотипов. Сафронов обратил внимание на некоторые товары маркетплейса и обнаружил незаконное использование.

Оказалось, художник не давал разрешения на использование собственных товарных знаков. Теперь он намерен взыскать с Wildberries 10 миллиардов рублей, пишет Telegram-канал.

В марте режиссер Никита Михалков обратился в суд для взыскания с должников 22 миллионов рублей. По данным пресс-службы Никулинского районного суда, знаменитый режиссер потребовал от Евгения Колмыкова и Евгения Белавкина вернуть ему деньги по договору займа.

В декабре прошлого года Басманный суд Москвы взыскал со знаменитого актера Данилы Козловского 400 тысяч рублей. Эта сумма была затребована в качестве неустойки по долгу, который актер имеет в связи с приобретением квартиры в элитном доме.