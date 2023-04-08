Водитель «Мерседеса» наехал на маленькую девочку в ЮВАО

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Водитель «Мерседеса» совершил наезд на девочку 2016 года рождения, переходившую дорогу по пешеходному переходу на улице Кухмистерова. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 8 апреля.

В момент аварии ребенок находился без сопровождения взрослых. Пострадавшая госпитализирована, а прокуратуре предстоит выяснить, почему девочка находился на переходе без родителей.

— Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту ДТП, — рассказала Нефедова.

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Похожий инцидент произошел на Новомарьинской улице в Юго-Восточном административном округе. Водитель электросамоката совершил наезд на семилетнего ребенка, пострадавшего госпитализировали. По словам очевидцев, ребенок шел вместе с матерью, а рядом проезжала группа подростков на электросамокатах. Один из них совершил наезд на ребенка, его личность устанавливается.