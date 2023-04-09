Народный календарь. Что съесть 12 апреля, чтобы быть здоровым целый год

Фото: Unsplash

Православная церковь 12 апреля почитает преподобного Иоанна Лествичника. В этот день судили о погоде на ближайшее время.

В этот день люди выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались «лесенками» (длинные лепешки с выложенными сверху из теста перекладинами). В народной культуре лестница — символ пути наверх, в небеса. Каждый из членов семьи получал такое печенье. Согласно преданию, если съешь его, то будешь здоровым весь год. Считалось, что в будущей жизни человек, съевший «лесенку», сможет взойти на небо и попасть в рай.

Говорили, что именно в этот день начинал беситься домовой — он не узнавал жильцов своего дома и безобразничал. 12 апреля, чтобы дух не нанес людям никакого вреда, его задабривали различными способами. Также считалось, что лучше не выходить во двор без особой необходимости, чтобы не попасться домовому на глаза.

Приметы погоды:

Если уже зацвели одуванчики, то лето пройдет быстро.

День дождливый — будет много грибов.

Если замечены высоко летящие гуси — весна и лето будут дождливыми.

Именины отмечают: Иван, Захар.