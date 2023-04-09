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«Расплакалась после того, как узнала диагноз»: Тодоренко сообщила, что больна

Юлия Курганова
Общество
«Расплакалась после того, как узнала диагноз»: Тодоренко сообщила, что больна
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Телеведущая Регина Тодоренко заинтриговала фанатов серией постов, которые посвящены проблемам с самочувствием. Сначала она рассказала, что ее утро не задалось.

— Расплакалась, после того, как узнала диагноз у врача, — написала звезда в соцсети.

Некоторые из подписчиков предположили, что знаменитость опять беременна, но Тодоренко опровергла эту версию. Судя по всему, телеведущая стала жертвой какого-то вируса или инфекционного заболевания.

— Чувствую себя очень плохо, врачи заставили меня ходить по дому в маске, чтобы я не заразила своих домочадцев, — пояснила она пользователям, передает Starhit.

В конце марта Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов рассказали, что однажды оказались на грани развода, но с помощью семейного психолога смогли восстановить отношения. Пара воспитывает двоих сыновей. Супруги признались, что перестали проводить время только вдвоем. Звезда в какой-то момент была готова расстаться, но супруг не допустил этого.

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