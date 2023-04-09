Актер из «Маленькой Веры» Негреба скончался спустя две недели после смерти жены

Фото: patriarchia.ru

Актер и кинорежиссер Александр Негреба скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщил портал «Ревизор».

Артист умер в ночь на пятницу, 7 апреля. Он скончался во сне, вероятной причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В статье отмечается, что две недели назад из жизни ушла супруга актера, актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба.

Негреба родился в Харькове, в 1982 году он окончил ГИТИС, работал в Рижском ТЮЗе, Московском театре «Малая драматическая труппа». С 1995 года артист стал членом Союза кинематографистов РФ. В фильмографии Негребы более десяти ролей, самый известный фильм с его участием — «Маленькая Вера» (1988), где он исполнил роль старшего брата главной героини.