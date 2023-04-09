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Приметы и советы

Врачи назвали простые правила долгожителей, которые стоит выполнять после 40 лет

Юлия Курганова
Общество
Врачи назвали простые правила долгожителей, которые стоит выполнять после 40 лет
Фото: Pexels

Медики раскрыли секрет долгой жизни. Они проанализировали образ жизни более 70 тысяч женщин и 38 тысяч мужчин и выявили факторы, которые могут помочь увеличить продолжительность жизни.

Так, по словам врачей, регулярные занятия фитнесом помогут стать долгожителем. Нужно тренироваться минимум полчаса каждый день, делать утреннюю и вечернюю зарядку или совершать небольшую прогулку.

Для здоровой и долгой жизни также нужно отказаться от вредных привычек и правильно питаться.

— Рекомендуется отказаться от злоупотребления алкоголем: для женщин рекомендуется употреблять не более одного бокала вина или пива в день, а для мужчин — не более двух, — рассказали специалисты.

Кроме того, для долголетия необходим полноценный сон. Медики порекомендовали спать в темноте, предпочтительно без шума. Длительность сна индивидуальна для каждого человека, но считается, что минимальное время для полноценного сна составляет 6-7 часов.

Еще горячие ванны положительно влияют на здоровье. Также не следует употреблять жирную пищу, нужно избегать калорийных продуктов и стоит уменьшить потребление соли.

По словам медиков, важен и характер человека. Жить долго поможет оптимизм, активная жизненная позиция, трудолюбие и адаптивность.

Мужчины, которые придерживаются здоровых привычек, в среднем живут на 31 год дольше, чем те, кто игнорирует эти правила. У женщин данный показатель составляет 34 года. Люди, страдающие алкоголизмом или зависимостью от курения, имеют наименьшую продолжительность жизни, сообщается в журнале MarieClaire.

Столетний британец Джон Гаджен рассказал, что необходимо делать, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.

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