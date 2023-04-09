Во французском Марселе рухнул жилой дом

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Во французском городе Марселе обрушился жилой дом. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил мэр города Бенуа Пайян.

По его информации, инцидент произошел в центре Марселя.

— Обрушение жилого дома на улице Тиволи в 5-м округе, — написал он в соцсети Twitter.

Пайян добавил, что городские власти работают в координации с правоохранительными органами и спасательными службами. Причина обрушения выясняется. Мэр порекомендовал жителям избегать района, в котором произошло обрушение дома.

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В Забайкалье произошел взрыв в жилом доме, который разрушил два этажа здания. Об 9 марта сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Уточняется, что разрушенными оказались четвертый и пятый этажи здания. В региональном управлении МВД добавили, что обрушение произошло из-за взрыва бытового газа.