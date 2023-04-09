«Мозгов не было почти никаких»: Андрей Ургант рассказал, что не считает себя хорошим отцом

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Папа Ивана Урганта Андрей много сил отдал отечественному телевидению и кинематографу. Актера можно увидеть во многих российских фильмах и сериалах, например, «Любовь-морковь» и «Воронины», а программу «Смак» он вел за восемь с половиной лет до появления в передаче именитого сына.

Андрей Ургант считает, что поставил карьеру на первое место и мало времени уделял воспитанию наследников. Однако признается, что не хотел бы что-то менять, если бы была такая возможность.

— Я не был образцовым отцом, потому что мог бы уделять им больше времени, но не получилось. Было много сил, энергии, но мозгов не было почти никаких. Хотя я не могу сказать, что прямо жалею обо всем, хотел бы открутить назад, сделать по-другому. Нет, — сказал Ургант.

Он отметил, что к внукам относится снисходительно. По словам Андрея Урганта, дети много времени проводят в интернете, но ничего зазорного в этом нет. Он добавил, что внуки берут пример со старшего поколения, передает «ТН Звезды».

Депутат Госдумы Нина Останина недавно выступила против возвращения Ивана Урганта в эфир в России. Парламентарий уточнила, что телеведущий ничем не отличается от других граждан, которые покинули пределы страны и начали критиковать действия правительства.