Собянин: Столичные компании смогут получить от города до 10 миллионов рублей на обучение сотрудников

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 14 апреля в столице стартует прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что размер субсидии составит до 95 процентов от потраченной суммы, но не более 120 тысяч рублей на человека в год и 10 миллионов рублей на компанию. Отмечается, что программа будет действовать, если сотрудники проходили обучение по направлениям: наука и промышленность, информационные и инновационные технологии, креативная индустрия и сферы услуг.

Также субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, которые входят в Общероссийский классификатор. Прием заявок закончится 15 июня, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что поддержкой Москвы воспользовался практически каждый восьмой субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году. Субсидии, гранты, консультации по запуску и развитию своего дела получили более 110 тысяч компаний и ИП.