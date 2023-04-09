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Первоцветы распустились на природных территориях Москвы

Никита Худяков
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Первоцветы распустились на природных территориях Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первые подснежники уже можно найти в природно-историческом парке «Измайлово», а в Битцевском лесу москвичам предлагают полюбоваться цветением чистяка весеннего. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Раннецветущие растения называют самыми смелыми и стойкими, но при этом нежными и хрупкими. Они появляются в лесопарках позже, чем на других территориях города из-за большого количества снега.

Подснежников насчитывается около 20 видов, но в естественной среде в столице растет только подснежник белоснежный. Растение может выдержать погоду до минус 10 градусов.

Подснежники нуждаются в особой охране, так как живут всего несколько недель, а за это время им необходимо созреть, собрать максимум питательных веществ и рассеять семена, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты «Мосприроды» спрогнозировали время цветения некоторых растений. По словам экспертов, в марте начали цвести подснежник, орешник, мать-и-мачеха, ольха и ива. В апреле распустятся пролеска сибирская, волчье лыко обыкновенное.

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