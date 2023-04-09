Три машины столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД. Об этом в среду, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— На внешней стороне 67-го километра МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.
В настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» отметили, что движение в районе ДТП затруднено.
На юго-западе города автомобиль недавно сбил пешехода, который перебегал МКАД в неположенном месте. ДТП произошло на внутренней стороне 43-го километра МКАД. Водители автомобилей Audi и Volkswagen не заметили 25-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть, и поочередно сбили пешехода.