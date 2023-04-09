Фонтан у Большого театра промыли после зимы
Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к открытию Театральный фонтан у Большого театра. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Специалисты Комплекса городского хозяйства в воскресенье, 9 апреля, провели промывку после зимы Театрального фонтана у Большого театра. Работы выполнила бригада из четырех человек, была задействована поливомоечная техника, — сказал он.
Специалисты с помощью щеток очистили вазы, чаши и другие части сооружения, после чего промыли мраморные и гранитные элементы специальным моющим средством, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Также в рамках месячника по благоустройству в столице промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения. В частности, проведут работы на 135 тысячах опор наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.