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Песков: Запад истерично реагирует на планы РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии

Никита Худяков
Общество
Песков: Запад истерично реагирует на планы РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но истерично реагирует на планы РФ создать хранилища для такого оружия в Белоруссии. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

— Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, — сказал он.

Также Песков отметил, что на переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко тема ядерного оружия была одной из ключевых. Он добавил, что Россия видит несдержанную реакцию со стороны Запада после заявлений главы государства.

Днем 6 апреля Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. По его итогам было принято решение о создании двумя странами концепции безопасности Союзного государства. В документе сформулируют основополагающие задачи взаимодействия стран.

Белоруссия Дмитрий Песков Россия США Ядерное оружие
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