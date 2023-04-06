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Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства

Евгений Белоусов
Политика
Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства
Фото: Администрация президента РФ

Власти России и Белоруссии подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны, — передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву 5 апреля. Вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным они проведут отдельную двустороннюю встречу в столице РФ. На ней президенты рассмотрят вопросы, касающиеся двух стран.

Президент России в свою очередь заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям. Лукашенко же подчеркнул, что мероприятия союзных программ с Россией по углублению экономической интеграции уже выполнены практически на 80 процентов.

Также президенты России и Белоруссии примут участие на Высшем госсовете Союзного государства. На встрече будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа объединения.

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