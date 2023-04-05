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Лукашенко прилетел в Москву для встречи с Путиным

Евгений Жуков
Политика
Лукашенко прилетел в Москву для встречи с Путиным
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 5 апреля, прилетел в Москву.

Вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным они проведут отдельную двустороннюю встречу в столице РФ. На ней президенты рассмотрят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете (ВГС).

Среди таких тем присутствуют вопросы импортозамещения, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будет и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности, передает Белта.

Также президенты РФ и РБ на следующий день примут участие на ВГС Союзного государства. На встрече будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа объединения.

В минувшее воскресенье Владимир Путин направил белорусскому коллеге поздравления по случаю Дня единения народов двух стран. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что механизмы Союзного государства на сегодняшний день энергично совершенствуются.

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