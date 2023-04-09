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Ядовитое облако дыма образовалось в небе над Гамбургом после крупного пожара

Лейла Алиева
В мире
Ядовитое облако дыма образовалось в небе над Гамбургом после крупного пожара
Фото: Pixabay

В немецком городе Гамбург после крупного пожара в районе Ротенбургсорт появилось ядовитое облако дыма. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает журнал Spiegel.

По данным издания, на территории района загорелись два склада. Пожар классифицировали как крайнюю опасность.

Местных жителей призвали закрыть все окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционеры. В противном случае они могут пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе.

Как передает немецкая радиостанция NDR, речь может идти об утечке сероводорода, передает РИА Новости.

В марте в американском штате Аризона с рельсов сошел железнодорожный состав, перевозивший опасные материалы.

Аналогичная ситуация произошла месяцем ранее в американском штате Огайо сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные химические вещества. В результате произошла авария, которую уже окрестили «вторым Чернобылем» и «Чернобылем в Огайо». «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях произошедшего, а также выясняла у эксперта, какими могут быть последствия.

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