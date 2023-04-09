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Приметы и советы

Краснокнижную птицу обнаружили в парке «Москворецкий»

Никита Худяков
Город
Краснокнижную птицу обнаружили в парке «Москворецкий»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В природно-историческом парке «Москворецкий» в Строгинской пойме специалисты Мосприроды обнаружили редкого лесного голубя — клинтуха. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Данный вид занесен в Красную книгу Москвы под нулевой категорией как вероятно исчезнувший. Птицу увидели во время весеннего пролета. Отмечается, что это один из самых ранних лесных голубей, который летит с зимовки в европейскую часть России.

Клинтух часто заселяется в дупла деревьев. Раньше он устраивался в зеленых насаждениях на территории столицы. Возвращение в Москву голубя — подтверждение того, что экосистема столицы находится в хорошем состоянии, передает официальный сайт мэра Москвы.

В заказнике «Долина реки Сетунь» специалисты Мосприроды недавно заметили бобра, вид которого занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Отмечается, что это самый крупный грызун на данном континенте.

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