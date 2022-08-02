Краснокнижного бобра заметили в заказнике «Долина реки Сетунь»
Специалисты Мосприроды заметили бобра, вид которого занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, на реке Алешинке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства во вторник, 2 августа.
— В природном заказнике «Долина реки Сетунь» специалисты Мосприроды заметили бобра, который совместил приятное с полезным — пообедал и принял ванну одновременно. А после трапезы грациозно уплыл, — говорится в сообщении.
Отмечается, что это самый крупный грызун на данном континенте. В Москве понаблюдать за бобрами можно как в «Долине реки Сетунь», так и на других природно-исторических территориях.
Например, в парках «Останкино», «Москворецкий», «Царицыно», а также вблизи «Серебряного Бора». Подкармливать их не стоит, ведь организм бобров привык к определенной еде и продуктам, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
До этого специалисты Мосприроды cфотографировали обыкновенного жулана в природном заказнике «Жулебинский», который также занесен в Красную книгу Москвы под пятой категорией редкости.