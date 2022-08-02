Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Краснокнижного бобра заметили в заказнике «Долина реки Сетунь»

Лала Манушакян
Город
Краснокнижного бобра заметили в заказнике «Долина реки Сетунь»
Фото: Unsplash
Россия, Москва, река Алёшинка Карта всех событий

Специалисты Мосприроды заметили бобра, вид которого занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, на реке Алешинке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства во вторник, 2 августа.

— В природном заказнике «Долина реки Сетунь» специалисты Мосприроды заметили бобра, который совместил приятное с полезным — пообедал и принял ванну одновременно. А после трапезы грациозно уплыл, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Отмечается, что это самый крупный грызун на данном континенте. В Москве понаблюдать за бобрами можно как в «Долине реки Сетунь», так и на других природно-исторических территориях.

Например, в парках «Останкино», «Москворецкий», «Царицыно», а также вблизи «Серебряного Бора». Подкармливать их не стоит, ведь организм бобров привык к определенной еде и продуктам, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого специалисты Мосприроды cфотографировали обыкновенного жулана в природном заказнике «Жулебинский», который также занесен в Красную книгу Москвы под пятой категорией редкости.

Красная книга Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте