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Краснокнижного жулана обнаружили в природном заказнике «Жулебинский»

Александр Афонин
Город
Краснокнижного жулана обнаружили в природном заказнике «Жулебинский»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Жулебинский лесопарк Карта всех событий

Специалисты Мосприроды cфотографировали обыкновенного жулана в природном заказнике «Жулебинский». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 24 июля.

— Питается жулан мелкими позвоночными животными — ящерицами, мышами, а также крупными насекомыми. Причем пищу птица может заготавливать впрок, накалывая добычу на колючки кустов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что жулан отличается своим необычным видом: вокруг его глаз находятся темные перья. Внешне они напоминают маску супергероя. В Красную книгу Москвы птица занесена под пятой категорией редкости.

Обычно пернатого можно встретить на лесных опушках или в речных поймах. На природных территориях также можно обнаружить серого жулана, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жители столицы заметили в доме, расположенном рядом с Кутузовским проспектом, пустельгу. Птица занесена в Красную книгу Москвы, где числится под третьей категорией редкости. Она относится к виду соколов и схожа по размеру с голубем.

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