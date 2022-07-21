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Краснокнижную пустельгу обнаружили рядом с Кутузовским проспектом

Александр Афонин
Город
Краснокнижную пустельгу обнаружили рядом с Кутузовским проспектом
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Жители столицы зафиксировали в доме, расположенном рядом с Кутузовским проспектом, пустельгу. Птица занесена в Красную книгу Москвы. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

— Обычно пустельга обитает на природных территориях. Но не прочь жить и по соседству с человеком — зачастую птицы селятся под крышами домов, могут занять гнезда ворон и даже цветочные горшки на балконах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пернатая относится к виду соколов и схожа по размеру с голубем. Она питается в основном мелкими грызунами, ящерицами, насекомыми и птицами. В Красную книгу Москвы пустельга занесена под третьей категорией редкости. На территории столицы она является уязвимым видом, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что водяную полевку, занесенную в Красную книгу Москвы, заметили в природно-историческом парке «Царицыно». Летом водяные полевки питаются тростниками, камышами и кубышками, прикорневыми частями растений, корой молодых деревьев, изредка — моллюсками и насекомыми.

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