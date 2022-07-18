Краснокнижную водяную полевку заметили в парке «Царицыно»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Водяную полевку, занесенную в Красную книгу Москвы, заметили в природно-историческом парке «Царицыно». Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в понедельник, 18 июля.

Отмечается, что грызун занесен в книгу как уязвимый вид на территории столицы.

— Зверек относится к семейству хомяковых. Водяные полевки достаточно крупные и уступают по размерам в семействе только ондатре. Эти грызуны образуют колонии около пресных водоемов, — говорится в сообщении.

Летом водяные полевки питаются тростниками, камышами и кубышками, прикорневыми частями растений, корой молодых деревьев, изредка — моллюсками и насекомыми. Осенью в питании грызунов появляются клубни и корневища.

Помимо парка «Царицыно», их можно увидеть в природно-историческом парке «Битцевский лес», Терлецком лесопарке и на других природных территориях, передает Telegram-канал комплекса.

Кроме того, на природных территориях города можно увидеть более 90 видов бабочек, занесенных в Красную книгу Москвы. Наибольшее число видов чешуекрылых можно встретить в парках «Битцевский лес», «Измайлово», «Кузьминки-Люблино» и «Царицыно».