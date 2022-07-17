Более 90 видов краснокнижных бабочек обитают на природных территориях столицы

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Более 90 видов бабочек, занесенных в Красную книгу Москвы, водится на природных территориях города. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Самый большой интерес представляют краснокнижные бабочки. В Красную книгу Москвы занесено более 90 видов чешуекрылых. Среди них голубянка аргус, переливница малая, перламутровка большая лесная, махаон, — сказала заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

Отмечается, что наибольшее число видов чешуекрылых можно встретить в парках «Битцевский лес», «Измайлово», «Кузьминки-Люблино» и «Царицыно». Кроме того, редкие виды бабочек обитают на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» и памятника природы «Серебряный бор», передает официальный сайт мэра Москвы.

30 июня стало известно, что на природных территориях Зеленограда заметили черного коршуна, включенного в список Красной книги Москвы. Главной характерной чертой птицы является вильчатый хвост, который отличает черного коршуна от других птиц на большом расстоянии.