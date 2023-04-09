«Друзья, поднимем бокалы?»: Ягудин высмеял сообщения о своей смерти

Фото: YouTube / FAMETIME TV

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал сообщения о своей трагической смерти в ДТП. В личном блоге он в шутку предложил подписчикам почтить его память, подняв бокалы.

— Прошу прощения, чуть задержался с новостью! Ну что, друзья, поднимем бокалы?? Ну…. Не чокаясь, — написал фигурист.

Аналогичная ситуация произошла недавно с телеведущей Лерой Кудрявцевой. На личной странице в социальных сетях она опубликовала скриншоты, где СМИ написали о том, что знаменитость ушла из жизни, а скорая не успела ее спасти. За эти слухи звезда пожелала «гореть в аду» подобным журналистам.

С похожей ситуацией столкнулась и актриса Юлия Высоцкая. В Сети появилась информация о том, что она скончалась за границей, в ответ на это знаменитость опубликовала фото со своим мужем, режиссером Андреем Кончаловским, и назвала людей, распространяющих такие слухи, «гадкими».

Также в СМИ появились сообщения о смерти российского актера Сергея Жигунова. Артист с юмором отреагировал на эту новость.