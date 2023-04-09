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«К своим потянулся»: Захарова высмеяла возможный визит Зеленского в ФРГ

Лейла Алиева
В мире
«К своим потянулся»: Захарова высмеяла возможный визит Зеленского в ФРГ
Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, планируя поездку в Германию, «потянулся к своим». Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— К своим потянулся. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, — отметил она.

В своем Telegram-канале Захарова добавила, что 80 лет назад Германии не удалось осуществить план Ost из-за советских солдат, которые разрушили концлагерь в Аушвице. Теперь они строят новую Европу — Russenfrei.

О том, что украинский лидер может приехать в Германию, сообщила немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. Причиной визита Зеленского может стать награждение его премией Карла Великого, которая ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.

Уточняется, что это будет первый визит Зеленского в Германию с начала спецоперации.

Мария Захарова Владимир Зеленский Германия
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