Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, планируя поездку в Германию, «потянулся к своим». Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— К своим потянулся. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, — отметил она.

В своем Telegram-канале Захарова добавила, что 80 лет назад Германии не удалось осуществить план Ost из-за советских солдат, которые разрушили концлагерь в Аушвице. Теперь они строят новую Европу — Russenfrei.

О том, что украинский лидер может приехать в Германию, сообщила немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. Причиной визита Зеленского может стать награждение его премией Карла Великого, которая ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.

Уточняется, что это будет первый визит Зеленского в Германию с начала спецоперации.