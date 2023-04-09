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Bild: Зеленский может впервые с начала спецоперации посетить Германию в мае

Лейла Алиева
В мире
Bild: Зеленский может впервые с начала спецоперации посетить Германию в мае
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский может лично приехать в Германию в мае этого года. Об этом сообщает немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

По данным издания, причиной визита украинского лидера может стать награждение его премией Карла Великого, которая ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы. Речь на церемонии, как уточняется, планирует произнести канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Это будет первым визитом Зеленского в Германию с начала спецоперации, однако не исключается и вариант выступления президента Украины по видеосвязи, пишет РИА Новости.

5 апреля Зеленский впервые приехал с официальным визитом в Польшу. До этого он проезжал через территорию республики лишь транзитом.

По мнению экс-командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, украинский президент приехал в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией. Он добавил, что на данный момент Киев находится в «стратегическом тупике», что прямо указывает на приближение мирных переговоров между конфликтующими сторонами.

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