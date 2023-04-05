Польский генерал Скшипчак: Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией. Такое мнение выразил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

— Важно, что с точки зрения Зеленского это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, что это первая из серии подобных поездок, — отметил он.

По словам Скшипчака, украинские власти столкнулись со «стратегическим тупиком», что указывает на приближение мирных переговоров между Киевом и Москвой. О скором урегулировании конфликта также говорит накапливающаяся усталость Запада от кризиса на Украине, добавил эксперт в интервью Rzeczpospolita.

Визит украинского президента в Варшаву обещали испортить польские фермеры. Недовольство фермеров заключается в том, что с начала российской спецоперации в Польшу начало практически бесконтрольно поступать зерно, которое якобы предназначалось для экспорта в третьи страны, а в действительности остается в Польше.