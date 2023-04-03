Польские фермеры пригрозили испортить визит Зеленского в Варшаву

Фото: president.gov.ua

Польские фермеры, недовольные наплывом в страну украинского зерна, грозятся «испортить» рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

Недовольство фермеров заключается в том, что с начала российской спецоперации в Польшу начало практически бесконтрольно поступать зерно, которое якобы предназначалось для экспорта в третьи страны, а в действительности остается в Польше.

— Варшава должна подумать. Если министр хочет, чтобы мы испортили ему среду в столице, как и визит Зеленского, то мы в состоянии это организовать, — заявил журналистам глава Замойской организации фермеров Марчин Собчук.

По его словам, в день приезда украинского лидера в Варшаву фермеры могут организовать протестные акции в столице, передает РИА Новости.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.

Столкнувшись с дешевым зерном с Украины, польские фермеры не могут продать свою продукцию, поэтому они «осуждают недобросовестную конкуренцию со стороны Киева».