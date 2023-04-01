Le Figaro: Украина спровоцировала волну гнева в Европе из-за экспорта зерновых

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Соседи Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту. Об этом написало французское издание Le Figaro.

— По восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева. Поляки, румыны и болгары возмутились неконтролируемым наплывом зерновых с Украины, — сказано в публикации.

Фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики».

— Оно оседает в нашей стране. На мою деятельность сильно повлияли низкие цены на кукурузу, так как мои постоянные покупатели предпочли украинские зерновые, — пожаловался мужчина.

Столкнувшись с дешевым зерном с Украины, польские фермеры не могут продать свою продукцию, поэтому они «осуждают недобросовестную конкуренцию со стороны украинцев».

В мае прошлого года Евросоюз на год отменил таможенные пошлины на все сельскохозяйственные продукты, которые ввезены с Украины, чтобы поддержать ее экономику. В результате страны, граничащие с ней, «дорого платят за свою солидарность».

— Думая не о голодных, а о своей выгоде, украинские операторы сделали все возможное, чтобы монетизировать ситуацию. В результате в портах Европы началась дикая конкуренция, и вырваться вперед смогла продукция с Украины, потому что ей дали привилегии, — сказано в статье.

18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки. Также он поблагодарил представителей ОООН за усилия по продлению этих договоренностей.