Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки.

— Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами (Россией и Украиной — прим. «ВМ» ), — сказал глава государства.

Эрдоган также поблагодарил представителей Организации объединенных наций за усилия по продлению этих договоренностей, передает ТRТ.

Недавно Россия решила продлить еще на 60 дней зерновую сделку, предполагающую вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал данное решение. Эксперт отметил, что главный бенефициар зерновой сделки — Турция.

О том, почему зерновая сделка не работает так, как должна, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов. По его мнению, ситуация с зерновой сделкой напоминает картину с Минскими соглашениями.