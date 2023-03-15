Экономист Зубец объяснил, почему продлили зерновую сделку

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Россия согласилась продлить еще на 60 дней зерновую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал это решение.

Эксперт отметил, что главный бенефициар зерновой сделки — Турция. По его словам, решение затеяно и осуществлено исключительно в турецких интересах.

— Выгода России в этой сделке — поддержание нормальных отношений с Турцией. С точки зрения аграрного экспорта нам было бы выгодно эту сделку прекратить, — пояснил эксперт в комментарии «360».

Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней в надежде на то, что взятые другими сторонами соглашения обязательства будут выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RT.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему правительство страны пошло на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.