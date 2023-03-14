«Глобальный голод»: зачем Россия продлила зерновую сделку

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Россия объявила о решении продлить зерновую сделку, срок которой истекает 18 марта. В рамках соглашения Украине предоставляется возможность вывоза произведенного зерна из черноморских портов. Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, продление сделки выгодно большому количеству стран.

— Продление зерновой сделки — действительно жест доброй воли в отношении многих стран, которые так или иначе заинтересованы в сохранении ее действия. От этой сделки зависят поставки украинского зерна, в том числе в нуждающиеся страны Ближнего Востока и Африки. Конечно, это влияет на глобальную продовольственную ситуацию. В продлении также заинтересована Турция, которая является транзитной страной, — объяснил политолог.

Как отметил эксперт, для России сохранение зерновой сделки дает возможность понизить градус информационной войны со стороны Запада. В случае если РФ откажется продлевать сделку, западные СМИ начнут обвинять страну в «провоцировании глобального голода».

Украине также выгодно сохранить зерновую сделку, уверен эксперт.

— В продлении сделки заинтересована и Украина, так как благодаря продажам зерна она может нарастить закупки вооружения. Однако российская сторона рассматривает эти потери как приемлемые с учетом важности политических аспектов сделки, — подчеркнул Кортунов.

Продление сделки, по мнению специалиста, говорит о том, что страны все-таки могут договариваться по конкретным вопросам. Это дает основание надеяться, что и в более сложных вопросах получится достичь компромиссов.

Политолог заметил, что страны Запада не всегда соблюдали все условия, которые были прописаны в этой сделке.

— У России всегда была позиция, что зерновая сделка должна быть увязана с обеспечением льготного режима для экспорта российского зерна и российских минеральных удобрений. Это тоже влияет на продовольственную безопасность. Можно по-разному оценивать, насколько беспрепятственно осуществляется российский экспорт. Все-таки определенные претензии у России есть, — рассказал эксперт.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что Россия согласилась продлить сделку только на 60 дней. Таким образом РФ зарезервировала право вернуться к вопросу корректности работы сделки в будущем, уточнил Кортунов.

Возможность следующего продления сделки будет зависеть от политической ситуации, считает специалист.

— Продлевать становится все труднее. Оставшиеся без ответов вопросы продолжают негативно влиять на возможность продления. Думаю, все будет зависеть от политического фона. Если он улучшится, то проблем не будет, так как механизм продления отработан. Если же политическая ситуация ухудшится, то через два месяца все может усложниться, — заключил политолог.

Подробнее об условиях зерновой сделки — в материале «ВМ».