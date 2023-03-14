МИД России подтвердил продление зерновой сделки

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Зерновую сделку продлили и подтвердили ее пакетный характер. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

— Наш заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер, — рассказал он.

По словам Грушко, сделка продлевается на прежних условиях. В свою очередь Россия будет проявлять настойчивость в вопросе соблюдения всех ее обязательств, передает ТАСС.

С инициативой продлить зерновую сделку выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 8 марта. По его мнению, поставки российского и украинского зерна имеют ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и продуктовых цен.

О том, почему зерновая сделка не работает так, как должна, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов. Как отметил эксперт, смысл зерновой сделки изначально заключался в том, чтобы Украина могла заработать на продаже своего зерна и просить меньше денег у ЕС и США.