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СМИ: Зеленский прибыл в Польшу

Араз Салехов
В мире
СМИ: Зеленский прибыл в Польшу
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

— Владимир Зеленский уже в Польше, — говорится в сообщении.

Это первый официальный визит украинского президента в Польшу. До этого он проезжал через территорию республики лишь транзитом.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Зеленский отправится в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией. По его словам, украинские власти столкнулись со «стратегическим тупиком», что указывает на приближение мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Как стало известно, польские фермеры, недовольные наплывом в страну украинского зерна, грозятся «испортить» рабочий визит президента Украины в Варшаву. Глава Замойской организации фермеров Марчин Собчук сказал, что в день приезда украинского лидера в Варшаву фермеры могут организовать протестные акции в столице.

В начале апреля Польша направила Украине несколько истребителей МиГ-29.

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