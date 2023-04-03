Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29

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Польша направила Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

— Несколько МиГ уж отправлено, насколько я знаю, — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

23 марта Минобороны Словакии сообщило о передаче Украине четырех истребителей МиГ-29. В свою очередь российское диппредставительство в Братиславе подчеркнуло, что передача Словакией советской и российской военной техники на Украину незаконна с правовой точки зрения.

До этого Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.

Издание Politico сообщило, что восемь американских сенаторов направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием отправить Украине истребители F-16. Они призвали главу минобороны предоставить оценку факторов, которые нужны для передачи украинской армии данного оружия.