Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29
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Военно-политическое руководство Словакии передало Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил глава словацкого Министерства обороны Ярослав Надь.
— Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы вооруженным силам Украины, — написал Надь в своих социальных сетях.
В своем сообщении министр поблагодарил всех причастных к этому процессу, а также отметил, что остальные истребители будут переданы украинской армии в ближайшие недели, передает РИА Новости.
В свою очередь российское диппредставительство в Братиславе подчеркнуло, что передача Словакией советской и российской военной техники на Украину незаконна с правовой точки зрения.
Польша также в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29, сообщил польский президент Анджей Дуда. Остальные воздушные суда находятся на сервисном обслуживании, пояснил он.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил европейским государствам участвовать в общих закупках оружия. По его словам, в результате Евросоюз сможет поставить больше оружия Украине. О том, возможен ли такой сценарий и получится ли у ЕС нарастить поставки благодаря более слаженным действиям, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.