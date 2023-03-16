Дуда: Польша передаст Украине 4 самолета МиГ-29 в ближайшие дни

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Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил президент страны Анджей Дуда.

— В первую очередь, дословно в ближайшие дни мы передаем, насколько я помню, четыре самолета, — сказал он.

Дуда добавил, что остальные самолеты находятся на сервисном обслуживании. После завершения необходимых работ они будут переданы Украине, приводит слова президента Польши РИА Новости.

24 февраля Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.

15 марта Politico сообщило, что восемь американских сенаторов направили письмо Ллойду Остину с требованием отправить Украине истребители F-16. Они призвали главу минобороны предоставить оценку факторов, которые нужны для передачи украинской армии данного оружия.

В тот же день Швеция приняла решение о передаче Украине еще 10 танков Leopard. Также будут поставлены важные компоненты ПВО. В свою очередь, Канада анонсировала передачу восьми тысяч снарядов для гаубиц и около 12 ракет для систем противовоздушной обороны.